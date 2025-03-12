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Krizin ardından Halk TV'den Rasim Ozan Kütahyalı kararı

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Halk TV'de toplu istifa getiren Rasim Ozan Kütahyalı tartışması devam ediyor. Son olarak, kanalda isyana neden olan söyleşi, YouTube kanalından kaldırıldı.

Halk TV, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayan ve terör PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla devam eden İmralı süreciyle ilgili Rasim Ozan Kütahyalı'yla söyleşi yaptı, kanal bir anda karıştı.

5 İSİM İSTİFA ETTİ

Söz konusu söyleşinin yayınlanmasının ardından önce Halktv.com.tr yazarı Serpil Yılmaz, ardından da 'Kayda Geçsin' programının ekibi Şule Aydın, Barış Pehlivan, Timur Soykan ve Murat Ağırel kanal ile yollarını ayırdığını açıkladı.

KANALIN SAHİBİ "YOL KAZASI" DEDİ

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun "Bu tamamen bir yol kazasıdır. O röportajın yapıldığından bilgim yoktu. Olsaydı onay vermezdim" açıklaması yaptı.

PROGRAM YOUTUBE'DAN KALDIRILDI

Krizin giderek büyümesinin ardından Halk TV, ardı ardında kurum içinde tartışma yaratan ve ardı ardına istifalar getiren Rasim Ozan Kütahyalı röportajını kaldırdı. "Öcalan eve çıkmayı reddetmiş" kapak fotoğraflı yayını izlemek isteyenler, YouTube'da "Video bulunamadı" uyarısı ile karşı karşıya kalıyor.

Krizinin ardından Halk TV'den Rasim Ozan Kütahyalı kararı

Krizin ardından Halk TV'den Rasim Ozan Kütahyalı kararı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

muhakkak istifanın ardında başka bir nedenler vardır hiç kimse bir röportaj yüzünden topluca istifa etmez mantıklı değil

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