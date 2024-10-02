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Krathon Tayfunu Tayvan'ı Vurdu: 1 Ölü, 70 Yaralı

Krathon Tayfunu Tayvan'ı Vurdu: 1 Ölü, 70 Yaralı
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Tayvan'ın Hualien şehrinde etkili olan Krathon Tayfunu nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı. Bir kişi denizde kayboldu, uçuşlar aksadı ve acil önlemler alındı.

Krathon Tayfunu'nun vurduğu Tayvan'da 1 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı.

Karaton Tayfunu, Tayvan'ı vurdu. Ülkenin doğusunda yer alan Hualien şehrinde 1 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı. Merkezi Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Hualien şehrine bağlı Shoufeng beldesindeki evinde ağaç budamakta olan 70 yaşındaki bir adam rüzgarın etkisiyle yere düştüğü ve hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yunlin şehrinde plajda gezen 1 kişinin dalgalara kapılıp denizde kaybolduğu bildirildi. Güçlü rüzgar ve dalgalı deniz nedeniyle kurtarma çalışmaları askıya alındı.

Diğer bir kayıp olayı Hualien'deki Xiulin kasabasında meydana geldi. Görgü tanıkları, 1 kişinin köprüden geçerken suya düşerek sürüklendiğini belirtti. Kayıp kişiyi, arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Uçuşlar olumsuz etkilendi

Tayfunun etkisiyle Tayvan'ın Taoyuan Uluslararası Havaalanı'nda 2 gün içinde toplam 191 uçuş iptal edildi. Taoyuan Uluslarası Havalimanı İşletmesinden (TIAC) tarafından açıklamada, muhtemel bir sel durumunda acil kullanım için 5 binden fazla kum torbası, 101 mobil su pompası ve 44 mobil jeneratör hazırlandığı bilgisi paylaşıldı. Şirket ayrıca, yolcular ve personel için bin şişe içme suyu ve 64 bin öğün yemek sipariş edildiğini söyledi.

Tayvan meteoroloji müdürlüğü rüzgar ve yağışın 2 gün daha etkili olacağı duyurusu yaparken tüm Tayvan'da okul ve iş yerleri perşembe günü de tatil edildi. - TAİPEİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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