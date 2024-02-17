Kral ve Travis oyununun terör örgütü propagandası yapılacağı istihbaratı üzerine iptal edildiği ortaya çıktı

İstanbul Şişli'de Şano Ar tarafından Kürtçeye çevrilen ve 1 saat kala sahnelenmesi iptal edilen Kral ve Travis oyunun terör örgütü propagandası yapılacağı istihbaratı üzerine yasaklandığı, yasaklama kararının iddiaların aksine oyunun Kürtçe olması sebebiyle verilmediği ortaya çıktı.

SAHNELENMESİNE 1 SAAT KALA İPTAL EDİLDİ

Şano Ar tarafından Kürtçeye çevrilerek Deniz Özer ile Bahoz Özsunar tarafından sahnelenen "Qral û Travîs" (Kral ve Travis) oyununun, Gaziantep ve Ağrı'nın ardından İstanbul'da da sahnelenmesi yasaklandı. Dün akşam Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde sahnelenmesi beklenen oyun başlamasına 1 saat kala iptal edildi.

İPTAL SEBEBİ OYUNUN KÜRTÇE OLMASI DEĞİL, TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI İSTİHBARATIYMIŞ

Yasak kararı sonrası oyunun Kürtçe olması sebebiyle yasaklandığı ileri sürülürken, bu iddiaların gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un ulaştığı bilgilere söz konusu yasak kararı, oyunda terör örgütü propagandası yapılacağı istihbaratı üzerine verildi. Yasak kararının oyunun Kürtçe olması sebebiyle alınmadığı ortaya çıktı.