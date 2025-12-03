Haberler

Polonya'da tramvay kazası: 2'si ağır 35 yaralı

Güncelleme:
Polonya'nın Krakow kentinde iki tramvayın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 35 kişi yaralandı. 24 yolcunun tedavisi olay yerinde yapılırken, 10 yolcu ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Polonya'nın güneyindeki Krakow kentinde akşam saatlerinde tramvay kazası meydana geldi.

2'Sİ AĞIR 35 YARALI

Bienczycka adlı sokakta yaşanan kazada, ilk belirlemelere göre, kavşakta bekleyen 52 nolu tramvaya arkadan gelen 5 nolu tramvay çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 35 kişi yaralandı.

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDILAR

Yetkililer, 5 nolu tramvayın vatmanının kabinde sıkıştığını ve uzun uğraşları sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını aktardı. 24 yolcunun tedavisi olay yerinde yapılırken, 10 yolcu ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Yetkililerin kazaya ilişkin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Kaza ve belaların tek sebebi Tayyp

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFirat Tas:

Tramvay şoförü alkollü kesin söz konusu Polonya olduğuna ve yeni yıla yakın olduğumuza göre

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
