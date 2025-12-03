Polonya'da tramvay kazası: 2'si ağır 35 yaralı
Polonya'nın Krakow kentinde iki tramvayın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 35 kişi yaralandı. 24 yolcunun tedavisi olay yerinde yapılırken, 10 yolcu ise çevre hastanelere kaldırıldı.
Polonya'nın güneyindeki Krakow kentinde akşam saatlerinde tramvay kazası meydana geldi.
2'Sİ AĞIR 35 YARALI
Bienczycka adlı sokakta yaşanan kazada, ilk belirlemelere göre, kavşakta bekleyen 52 nolu tramvaya arkadan gelen 5 nolu tramvay çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 35 kişi yaralandı.
HASTANEDE TEDAVİYE ALINDILAR
Yetkililer, 5 nolu tramvayın vatmanının kabinde sıkıştığını ve uzun uğraşları sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını aktardı. 24 yolcunun tedavisi olay yerinde yapılırken, 10 yolcu ise çevre hastanelere kaldırıldı.
Yetkililerin kazaya ilişkin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.