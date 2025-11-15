Kozmetik Fabrikasındaki Yangında Hayatını Kaybeden Tuncay Yıldız Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen kozmetik fabrikasındaki yangında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tuncay Yıldız (48), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 8 Kasım'da Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan kozmetik fabrikasında meydana gelmişti. Yangında 6 kişi hayatını kaybetmiş fabrikanın vardiya amiri Tuncay Yıldız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. 6 gündür hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yıldız'ın hayatını kaybetmesiyle, fabrikadaki yangında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Yıldız için bugün ikindi namazına mütakiben İstanbul Beykoz'daki Fatih Camii'nde cenaze namazı düzenlendi. Namaza Yıldız'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından Yıldız, Fatih Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. - İSTANBUL