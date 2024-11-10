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Kozluk'ta Cinnet Getiren Baba Oğlunu ve Damatını Yaraladı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde bir baba, tartışma sonrası silahla oğlunu ve damadını yaralayarak evin önündeki aracı ateşe verdi. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma inceleme başlattı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde cinnet getiren baba, silahla oğlunu ve damadını yaralayarak evin önünde bulunan otomobili ateşe verdi.

Dün akşam saatlerinde ilçenin Duygulu köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle evde ailesi ile tartışan E.T., oğlu M. E.T. ve damadına silahla ateş ederek yaraladı. Tartışmanın devamında evin önünde bulunan otomobili de ateşe veren baba, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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