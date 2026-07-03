Çöp yangını ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde inşaatta çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın öğlen saatlerinde Kozlu İlçesi Fatih Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre inşaat alanında ki çöpler nedeni bilinmeyen şekilde tutuştu. Dumanların yükselmesi üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Şans eseri yangında can yada mal kaybı olmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı