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Kozinoğlu soruşturmasında Enver Altaylı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Altaylı daha önce adliyeye sevk edilmişti.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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