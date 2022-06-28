Kozcağız'da 4 katlı bina yıkıldı, mahalle tahliye edildi - Haberler

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Kozcağız'da 4 katlı bina yıkıldı, mahalle tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kozcağız'da 4 katlı bina yıkıldı, mahalle tahliye edildi

Bartın'ın Kozcağız beldesinde bulunan Kozcağız Barajı'nın tahliye tünellerinden bırakılan su nedeniyle 4 katlı bir bina ile yanında bulunan tek katlı müstakil bir ev yıkıldı.

Bartın'ın Kozcağız beldesinde bulunan Kozcağız Barajı'nın tahliye tünellerinden bırakılan su nedeniyle 4 katlı bir bina ile yanında bulunan tek katlı müstakil bir ev yıkıldı.

Barajın tahliye kanallarından bırakılan sular nedeniyle, dün gece 6 kişilik ailenin yaşadığı Kavaklık Mahallesi'ndeki Kemal Ünal'a ait 4 katlı bina sulara dayanamayarak çöktü. Bununla birlikte 4 katlı binanın yanında bulunan tek katlı müstakil bir evde sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Binada yaşayanların daha önce tahliye edilmesi sayesinde can kaybı yaşanmadığı olayda, Kavaklık mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bina sahibi Kemal Ünal, "Ailemi çıkarıp dayımlara bıraktım. Kendimiz evden çıktıktan sonra dönüp geldiğimde evim yerle bir olmuş. Çocuklarım ben eşim ve annem toplam 6 kişi yaşıyorduk" dedi.

Yağmur yağışlarının devam ettiği bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu evin yıkıldığı alanda incelemelerde bulundu. Bakan Soylu yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kemal Ünal Kozcağız Bartın su 3. Sayfa Haberler

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