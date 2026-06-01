Haberler

Yayla evinden ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Yayla evinden ormana sıçrayan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde bir yayla evinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında 3 yayla evi kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın Kozan ilçesinde yayla evinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, hem havadan hem de karadan müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Kozan'a bağlı Özbaşı Mahallesi Oluklu mevkisinde çıktı. Bölgede bulunan bir yayla evinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki iki yayla evine ve ormanlık alana sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 2 yangın söndürme helikopteri, 9 arazöz, 2 su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 yayla evi kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarını sürüyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki 'mutlak butlan' tartışmalarına ilk yorum

Erdoğan'dan "mutlak butlan" çıkışı! CHP'ye önemli bir uyarısı var
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

Özgür Özel'in TBMM'den beklediği haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran sınırında erkek cesedi bulundu

Jandarma ve komando birlikleri İran sınırında buldu
Trabzon'un 30 yıllık hayali olan Güney Çevre Yolu Projesi'nde geri sayım

Bir kentimizin 30 yıllık hayaliydi! Dev projede geri sayım

Eyüpsultan'da ders sırasında 2. kattan atlayan öğrenci hastaneye kaldırıldı

Lisede kan donduran olay! Ders esnasında pencereden atladı
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti

Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti! Yakınlarına göndermiş
Avrupa'nın en büyük savunma fuarının kapıları İsrail'e kapandı

Macron'dan Netantahu'yu küplere bindirecek karar: Kapıları kapadı

Batman Petrolspor'dan iddialı transfer

Anlaşmaya varıldı: Yeni sezondaki takımı belli
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı

CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel yeterli imza sayısını topladı