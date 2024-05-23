Kozan'da trafik kazası: 4 yaralı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Tepecikören Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Yüksel Y. yönetimindeki 01 RJ 893 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Duran K. yönetimindeki 01 R 2711 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüleri ve araçlarda yolcu olarak bulunan Emine U. ve Elif A. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.