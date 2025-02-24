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Kozan'da Silahla Vurulan K. Ş., Gazetecileri Tehdit Etti

Kozan'da Silahla Vurulan K. Ş., Gazetecileri Tehdit Etti
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Adana'nın Kozan ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından ayağından vurulan K. Ş., hastaneden sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere tehditte bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde ayağından silahla vurularak yaranan K. Ş, Adana'ya sevk edildi. Yaralı sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti.

Adananın Kozan ilçesinde Andıl Caddesi'nde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından ayağından silahla vurulan K. Ş, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akşam saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda Andıl Caddesi'nde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından ayağından silahla vurulan K. Ş., sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne getirildi. K. Ş. acil serviste ilk müdahalesinin ardından Adana'ya sevk edildi.

Sevk edilirken gazetecileri hedef alan K. Ş. sedyede gazetecilere, "haber yaparsanız görüşeceğiz" diyerek tehdit etti. Olayla da silahla ateş eden şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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