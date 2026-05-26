Kurban pazarındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde kurban pazarında başlayan tartışma, mahallede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken, polis soruşturma başlattı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 17.30 sıralarında Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Kurban pazarında tartışan iki grup arasında yaşanan gerginlik, tarafların mahallede yeniden karşı karşıya gelmesiyle büyüdü. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine sokakta silahlar ateşlendi.

Çıkan silahlı kavgada S.K., K.K. ve M.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan M.K. ile S.K.'nin durumlarının ciddiyeti nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Kavgada ateşlenen kurşunların çevrede bulunan bir evin camına ve park halindeki bir kamyonun aynasına isabet ettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda boş kovan ele geçirdi.

Olayla ilgili Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

