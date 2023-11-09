Kozan'da iş adamlarına dolandırıcılık girişimi

Belediyenin ismini kullanıp, duygu sömürüsüyle iş adamlarını dolandırmaya çalıştılar

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde kendisini belediyenin özel kalem müdürü ve başkan yardımcısı olarak tanıtıp, iş adamlarını arayarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında dolandırıcılık yapılmak istendiği öne sürüldü.

İşadamı Hakan Aşçıoğlu "Biri cep telefonumdan beni arayarak 'ben Kozan Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürüyüm Faruk Sönmez bey sizle görüşmek istiyor 5 dakika sonra geri dönüş yapacak' dedi. 25 dakika sonra başka biri arayarak Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Sönmez olduğunu söyleyerek, 'yurt dışında kardeşimiz ameliyat olacak 178 bin açığımız var sizi uygun gördük gönlünüzden ne kopuyorsa bekliyoruz' dediğini söyledi. Ben de 5 dakika sonra dönüş yapacağım diyerek kapattım sonra belediyeye giderek durumu bildirdim" dedi.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Sönmez ise, "Kozan Belediyemizin kurumsal kimliği ve yöneticilerimizin adları kullanılarak bazı vatandaşlarımızın ve iş adamlarını telefonla arandığı duygu sömürüsü yapılarak 178 bin lira yardım talep edildiği bilgisi belediyemize ulaştı. Belediyemizin böyle bir uygulaması söz konusu olmayıp bu bir istismar ve dolandırıcılık yöntemidir. Bu tür taleplere kesinlikle itibar edilmemesi ve benzeri durumlar ile karşılaşan vatandaşlarımızın güvenlik birimlerine bilgi vermelerini önemle duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.