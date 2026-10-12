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Kozan'da denetimde 18 araca yüksek müzik ve abartı egzoza 338 bin 661 TL ceza kesildi

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Kozan'da denetimde 18 araca yüksek müzik ve abartı egzoza 338 bin 661 TL ceza kesildi
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Adana'nın Kozan ilçesinde 5-12 Ekim 2026'da yapılan asayiş uygulamalarında yüksek sesle müzik ve abartı egzoz denetimlerinde 18 araca 338 bin 661 TL idari para cezası kesildi. Uygulamada ayrıca 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 110 motosiklet sürücüsüne ceza verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerinin bir haftalık asayiş uygulamalarında yüksek sesle müzik ve abartı egzoz kullanımına yönelik çalışmalarda 18 araca toplam 338 bin 661 TL idari para cezası uygulandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5-12 Ekim 2026 tarihleri arasında ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürdü. "Kozan'a Güven" uygulamaları kapsamında 37 noktada 390 emniyet personelinin katılımıyla şok uygulamalar gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 2 ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, modifiye nedeniyle 11 araç hakkında işlem yapıldı. Çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 110 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 33 araç ve 10 motosiklet trafikten men edildi. Halkın huzurunu bozan yüksek sesle müzik ve abartı egzoz kullanımına yönelik çalışmalarda ise 18 araca toplam 338 bin 661 TL idari para cezası kesildi.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 11,48 gram ve 24 uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında yakalanarak adli makamlara sevk edilen O.M. 15 yıl, F.B. 12 yıl, İ.B. 12 yıl 6 ay, Y.G. 15 yıl, A.C.A. 12 yıl, H.A. 8 yıl 4 ay ve M.Ş. 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, silahla tehdit suçundan 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ve kadına karşı tehdit suçundan 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Yağma ve mala zarar verme suçundan aranan bir kişi ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanırken sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı ve kayıt altına alınmadığı tespit edilen, 1'i çocuk olmak üzere Suriye uyruklu 4 kişi, sınır dışı işlemleri için düzensiz göçmen ön kabul ve sevk merkezine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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