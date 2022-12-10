Adana'da tarım işçilerini taşıyan çift römorklu traktör devrildi: 1 ölü, 46 yaralı 3. Sayfa Haberleri Adana'nın Kozan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün çift römorku devrildi. Kazada yola savrulan 46 tarım işçisi yaralandı. 1 kişi öldü. Adana'nın Kozan ilçesinde gündüz saatlerinde tarım işçilerini taşıyan traktör kaza yaptı. Bağtepe Mahallesi'nde çift römork takılı 01 VZ 639 plakalı Özay K. yönetimindeki traktör, ormanlık alana fidan dikimi dönüşü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Devrilen römorkta bulunan 47 kişi yaralandı. YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Yaralı tarım işçileri Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Yaralılardan durumu ağır olan Hüsnü Kurt kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Adana'ya sevk edildi. Hüsnü Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adana Kozan 3. Sayfa Haberler

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