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Kozan’da 504 tabanca fişeği ele geçirildi, 9 şüpheli tutuklandı

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Kozan’da 504 tabanca fişeği ele geçirildi, 9 şüpheli tutuklandı
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Adana Kozan'da polisin yürüttüğü çalışmalarda 9 şüpheli tutuklandı. Çalışmalarda 504 tabanca fişeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi, trafik denetimlerinde 115 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda 1 ruhsatlı ve 1 ruhsatsız tüfek ile 9x19 milimetre çapında 10 kutu halinde toplam 504 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalarda ayrıca 31,03 gram ve 15 uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçirilirken, uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalarda ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, dolandırıcılık suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, taksirle öldürme suçundan aranan 1 kişi ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen toplam 9 şüpheli tutuklandı.

Polis ekiplerinin trafik denetimlerinde ise 4 araç hakkında modifiye nedeniyle işlem yapılırken, 115 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. 41 araç ile 17 motosiklet trafikten men edildi. İlçede huzuru bozan saygısızca araç kullanımı, yüksek sesle müzik ve abartı egzoza yönelik çalışmalarda ise 12 araca toplam 240 bin 66 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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