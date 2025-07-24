Kozan'da 25 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Ile Aranan Hükümlü Yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, farklı suçlardan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.A. adlı hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde farklı suçlardan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, farklı suçlardan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A'nın (29) saklandığı adresi belirledi. Ekipler, adrese baskın yaparak firari hükümlü M.A'yı yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa