Kozan'da 16 adrese eş zamanlı kumar operasyonu

Adana'nın Kozan ilçesinde emniyet ve jandarma ekiplerince kumar oynatıldığı tespit edilen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ve jandarma ekipleri ilçede 16 adreste kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, sorumluluk bölgelerinde adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Gerçekleştirilen operasyonlarda kumar ve çeşitli suç unsurlarına el konuldu. Operasyonda H.T., M.Ö. ve A.O. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki sorgusu devam ediyor. - ADANA

