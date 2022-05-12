Koyunların arasında hareketsiz yatarken bulundu! Çoban'ın sır ölümü merak yarattı

Yeşilyurt Mahallesi'nde iddiaya göre, sabah saatlerinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için Dolan mevkisindeki meraya giden 5 çocuk babası Ömer Saydan'dan uzun süre haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istedi. Jandarma, köy korucuları ve yakınları bölgede arama başlattı Jandarma ekipleri tarafından Saydan, merada yerde hareketsiz yatarken bulundu.

NEDEN VEFAT ETTİĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Soydan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ömer Soydan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa