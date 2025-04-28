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Koyuna Eziyet Eden Adam Tutuklandı, Koyun Koruma Altına Alındı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir adamın sosyal medyada yayımlanan koyuna eziyet ettiği görüntüler sonrası tutuklandı. Koyun, gerekli bakımlar için koruma altına alındı.

Koyuna tekme atıp iple eziyet eden adam tutuklandı, koyun koruma altına alındı

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler büyük tepki topladı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde koyuna tekme ve iple eziyet eden ve görüntüleri sosyal medyada yayınlanan adam tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Alanya'nın Payallar Mahallesinde bulunan boşluk bir arazide gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre H.Ç isimli kişi boş bir arazide kendine ait koyuna tekme ve iple eziyette bulundu. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından şüpheli şahsı Konaklı Jandarma ekipleri gözaltına aldı. Ayrıca şüpheli H.Ç bugün işlemleri yapılmak üzere adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs H.Ç bugün çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, "Bugün sosyal medyada bir hayvana şiddet uyguladığına dair görüntüleri çıkan H.Ç., jandarma ekiplerimizce gözaltına alınmıştır. Kişi hakkında mevzuatın öngördüğü adli ve idari işlemler yapılacaktır. Ayrıca şiddet uygulanan hayvan İlçe Tarım Müdürlüğümüzce koruma altına alınarak veteriner hekimlerimizce gerekli kontrol ve bakımları yapılmıştır. Kamuoyuna duyurulur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - 3.Sayfa
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