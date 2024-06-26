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Köylülerin aşırı su tüketimine isyan eden muhtarın anonsu görenlere tebessüm ettirdi

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Çorum'un Alaca ilçesinde köylülerin aşırı su tüketimine isyan eden muhtarın cami hoparlöründen yaptığı anons izleyenlere tebessüm ettirdi. Muhtarın o anları vatandaşın kamerasına yansırken sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda beğeni aldı.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Gazipaşa köyünde, Kurban Bayramı dolasıyla nüfusun yükselmesi ile musluk suyu yetmez hale geldi. Yaşanan olay üzerine köy muhtarı Muttalip Gül, caminin ezan sisteminden yaptığı anonsla duruma isyan etti. 24 saat su motorların çalıştığını, ancak suyun yetersiz kaldığını dile getiren Gül'ün, "Yazık günah. Namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz. Yakışmıyor böyle şeyler. Kapılarınızın önünde su patlağı oluyor söylemiyorsunuz. İstanbul'dan Ankara'dan geliyorsunuz burada durup suyu kullanıyorsunuz. Salatalığınızı yiyorsunuz, domatesini yiyorsunuz, ondan sonra kaçıyorsunuz. Yakışık kalmıyor, komşular. 24 saat motor çalışıyor. Bu köye su inmiyor. Yazık günah, insanı isyan ettiriyorsunuz. Ondan sonra, diyorsunuz ki 'muhtar köye bakmıyor, muhtar suları akıtmıyor.' Vallahi yazık, yakışmıyor bu köye" sözleri köydeki vatandaşları gülümsetti.

"BU ANONSLARI DİĞER MUHTARLAR DA YAPMALI"

O anlarla ilgili konuşan Muhtar Gül, yaz mevsiminde köyde nüfusun artmasıyla birlikte su sorunu yaşandığını söyledi. Su kullanımına dikkat çekmek amacıyla anons yaptığını dile getiren Gül, "Yapılan anonstan sonra köylülerimiz de çağrımızı dikkate aldı. Suda toparlanma oldu. Bu tür anonsları diğer köy muhtarlarının da yapmasının faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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