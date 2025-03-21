Köye Sağlanan Aç Kurtun Köpeğe Saldırısı Kamerada
Ardahan'da kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, yerleşim yerlerine inmeye devam ediyor. Çataldere köyünde bir kurt, güvenlik kamerasına yansıyan bir olayda, bağlı olmayan bir köpeğe saldırdı. Ev sahibi, köpeğin ve kurtun boğuşma sesine uyanarak devreye girdi.
Köye inen aç kurt köpeğe böyle saldırdı
ARDAHAN - Kış şartlarının çetin geçtiği Ardahan'da aç kalan kurtlar, yerleşim yerlerine inmeye devam ediyor.
Ardahan merkeze başlı Çataldere köyüne inen 1 kurt güvenlik kamerasına yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda kurt, yiyecek bulmak için geldiği köyde bağlı olmayan bir köpeğe saldırdı. Uzun süre köpeği kovalayan kurt daha sonra köpeği sıkıştırarak saldırmaya başladı.
Ev sahibi Köpek ile kurt'un boğuşma sesine uyandı. Ev sahibinin ışık tutmasıyla kurt hızlıca uzaklaşarak gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - 3.Sayfa