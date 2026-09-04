Kurt Köye İndi, Köpeğe Saldırdı: O Anlar Kamerada

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Balgöze köyünde gece saatlerinde yaşanan olayda, köy yerleşimine kadar inen bir kurt, bir evin bahçesindeki köpeğe saldırdı. Kurt'un köpeğe saldırıp kaçtığı an güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay 3 Eylül 2026 gecesi Posof ilçesine bağlı Balgöze köyünde meydana geldi. Arazide yiyecek bulmakta zorluk çeken 1 kurt, Perşembe günü saat 01.20 sıralarında Balgöze köyüne indi. Kurt, Turgay Eraslan'ın ahırını koruyan köpeğe saldırdı. Ahırın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurt köpeğe yaklaşarak saldırmaya çalışıyor.

Saldırıp kaçan kurt görüntüsü ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı