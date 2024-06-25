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Köyde yangın çıktı, sac ev kül oldu

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Elazığ merkeze bağlı Pelte köyünde sacdan yapılan tek katlı evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Köyde yangın çıktı, sac ev kül oldu

ELAZIĞ - Elazığ merkeze bağlı Pelte köyünde sacdan yapılan tek katlı evde yangın çıktı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Pelte köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın sonucu sacdan yapılan evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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