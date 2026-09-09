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Köyceğiz’de orman yangınına erken müdahale

Köyceğiz’de orman yangınına erken müdahale
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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Köyceğiz ilçesi Sancı Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Alevler, çevredeki ağaçlık alana yayılmadan tamamen söndürülürken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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