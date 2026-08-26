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Kovancılar'da Gece Şok Uygulama: Denetimler Sürüyor

Kovancılar'da Gece Şok Uygulama: Denetimler Sürüyor
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Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde polis ekipleri tarafından şok uygulaması yapıldı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde polis ekipleri tarafından şok uygulaması yapıldı.

Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, ilçede huzur ve güven ortamının korunması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik gece saatlerinde şok uygulama gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Yunus Emre Budak'ın koordinesinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında, ilçe merkezi İlhami Ertem Caddesi üzerinde ekipleri tarafından denetimler yapıldı.

Uygulamada şüpheli şahısların kimlik kontrolleri gerçekleştirilirken, araçlar üzerinde de gerekli kontroller yapıldı. Ekiplerin sahadaki görünürlüğünün artırılması ve olası suçların önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlarımızın güvenliği ön planda tutuldu.

Denetimlerin süreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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