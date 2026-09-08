Haberler

Kovalarla su taşıyan köylüler yangını söndürdü

Kovalarla su taşıyan köylüler yangını söndürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın köylüler tarafından kovalarla taşınan suyla söndürüldü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın köylüler tarafından kovalarla taşınan suyla söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Karabahşılı Köyü Karaçukur mevkiinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otluk alanda çıkan yangını fark eden köylüler tarafından imece usülü ile kova kova su taşındı. Kovalarla taşınan sularla alevlere müdahale edildi. Yangın köylülerin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi

İki şehirde alarm! Yüzlerce kişi kaçıyor, elektrikler bile kesildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilmişti! Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt

Bu görüntüden rahatsız olanlara tokat gibi yanıt

Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor

Fener taraftarını delirten haber
Katliam gibi kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Genç üniversitelinin can verdiği kaza anı kamerada
Diyarbakır'da köy korucusunun şüpheli ölümü! Valilikten açıklama var

Köy korucusunun şüpheli ölümü! Valilikten açıklama var
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı
Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntü

Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntü
Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim?

Bir tek o el açtı! Herkes kim olduğunu merak ediyor