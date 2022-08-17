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Kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar ihbar etti, depodan çürümüş et çıktı

Kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar ihbar etti, depodan çürümüş et çıktı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da vatandaşların ihbarı sonucu bir depoya yapılan baskında kokuşmuş kemikli et, bağırsak, kalp gibi iç organlardan oluşan hayvansal ürünler ele geçirildi.

Elazığ'da vatandaşların ihbarı sonucu bir depoya yapılan baskında kokuşmuş kemikli et, bağırsak, kalp gibi iç organlardan oluşan hayvansal ürünler ele geçirildi.

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Alo 174 Gıda Hattına yapılan şikayet üzerine harekete geçti. Kentti bulunan bir depoda, kolluk kuvvetleri ve gıda kontrol görevlilerince yapılan denetimlerde kokuşmuş kemikli et ile bağırsak, kalp gibi iç organlardan oluşan hayvansal yan ürünlere rastlandı. Kokusu tüm mahalleye hakim olan, bozulmuş, kokuşmuş nereden temin edildiği belli olmayan ürünlere imha edilmek üzere el konulurken işletme hakkında 5996 sayılı kanun çerçevesinde yasal işlem uygulandı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

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