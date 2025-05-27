Köşk'te Trafik Denetimi: Kurallara Uymayan Sürücülere Cezalar Uygulandı

Köşk'te Trafik Denetimi: Kurallara Uymayan Sürücülere Cezalar Uygulandı
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Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma trafik denetimlerinde 98 araç ve 77 şahıs kontrol edildi, kurallara uymayan 2 sürücüye ceza kesildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kural tanımaz sürücüler ceza yemekten kaçamadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından trafik kazalarından kaynaklanan ölüm, yaralamaları en aza indirmek ve kurallara uymayan sürücüleri tespit etmek amacıyla Köşk ilçesinde icra edilen şok trafik uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 98 araç ve 77 şahıs kontrol edildi. Ayrıca kurallara uymadığı tespit edilen 2 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. Denetimlerle ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yol kullanıcılarının güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerimiz devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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