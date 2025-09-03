Haberler

Korkuteli-Tefenni Karayolunda Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Motosikletin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Korkuteli-Tefenni Karayolunda meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa A. (27) idaresindeki 07 BVU 853 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada motosikletli genç yaralanırken arkasında bulunan Soner Uysal (41) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Korkuteli jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
