Antalya'da sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, sulama kanalına düşen 12 yaşındaki Abdullah Abdullah hayatını kaybetti. Olay sonrası yapılan araştırmalar sonucu çocuğun boğularak öldüğü belirlendi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sulama kanalına düşen 12 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Bayat Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda Abdullah Abdullah (12) isimli yabancı uyruklu çocuk sulama havuzuna düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ailesinin gözleri önünde havuza düşen küçük çocuğu sulama havuzundan çıkarmak için ilk olarak havuzda bulunan su boşaltılırken ihbar üzerine AFAD ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timine bağlı dalgıçlar adrese geldi. Ekiplerin yaklaşık 4 metre derinliğindeki havuzun dibinde yaptıkları araştırma sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan ilk incelemede boğularak öldüğü değerlendirilen Abdullah Abdullah'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
