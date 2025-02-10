Korkuteli'nde Ruhsatsız Silah Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltında

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde çok sayıda ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ile yakalanan 10 şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Korkuteli Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ruhsatsız silah ve mühimmat taşıyan ve bulunduran şüphelilere yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenledi. Operasyonda; 10 ruhsatsız tabanca, 14 av tüfeği, 20 tabanca fişeği, 145 kurusıkı tabanca fişeği, 90 av tüfeği fişeği ve 11 tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili 10 şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. - ANTALYA