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Korkuteli'nde Ruhsatsız Silah Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltında

Korkuteli'nde Ruhsatsız Silah Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltında
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ruhsatsız silah ve mühimmat taşıyan 10 şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Operasyonda çok sayıda tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde çok sayıda ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ile yakalanan 10 şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Korkuteli Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ruhsatsız silah ve mühimmat taşıyan ve bulunduran şüphelilere yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenledi. Operasyonda; 10 ruhsatsız tabanca, 14 av tüfeği, 20 tabanca fişeği, 145 kurusıkı tabanca fişeği, 90 av tüfeği fişeği ve 11 tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili 10 şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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