Korkuteli'nde Motosiklet Kazası: 46 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Korkuteli'nde Motosiklet Kazası: 46 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında, 46 yaşındaki Ersin Avcı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, motosikletiyle kamyonete çarpan 46 yaşındaki Ersin Avcı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Ersin Avcı (46) idaresindeki 48 AVN Plakalı motosiklet önde giden 48 AAC plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan sürücü Ersin Avcı (46) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası Jandarma ekipleri olay ile ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
