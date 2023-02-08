'Korkma, geldik' diyen AFAD ekibine minik Sare'den ağlatan cevap: Acele etmeyin, bir şeyimiz yok

Kastamonu'dan Kahramanmaraş'a arama kurtarma çalışmalarına giden AFAD ekipleri, enkaz altında annesi ile sıkışan minik Sare'ye ulaşmaya çalışırken "Korkma, geldik" dedi. Bunun üzerine minik Sare, "Acele etmeyin, bir şeyimiz yok" şeklinde cevap verdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu'dan Kahramanmaraş'a görevlendirilen Kastamonu İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kahramanmaraş şehir merkezinde arama kurtarma çalışması yürütüyor.

SARE İLE ANNESİNİN SESİNİ DUYDULAR

Kastamonu AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışmaları sırasında Sare ile annesinin enkaz altındaki sesini duydu. Bu noktada çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, betonu delerek oyuk oluşturdu. Bir yandan çalışma yürüten görevliler, diğer yandan Sare ile sohbet etti.

"ACELE ETMEYİN BİR ŞEYİMİZ YOK"

Ekipler, minik Sare'ye "Korkma cici kız geldik, seni oradan alacağız" dedi. Bunun üzerine Sare, "Acele etmeyin, bir şeyimiz yok" şeklinde cevap verdi. Yarıyıl tatilinde olduğunu ve ilkokul ikinci sınıfa gittiği belirten Sare, karnesinin de hepsinin pekiyi olduğunu söyledi.

EKİPLERİ GÖRÜR GÖRMEZ BABASINI ARATTIRDI

Öte yandan, Kastamonu AFAD ekipleri diğer bir arama kurtarma çalışmasında da Kevser ile Hamza'ya ulaştı. Enkaz altında kalan Kevser, AFAD ekiplerini görür görmez kendi canını unutarak, babası Mahmut Sandal'ı arattırdı. Ekipler, Kevser ve Hamza kardeşleri, telefonla ailesiyle görüştürdükten sonra enkaz altında çıkarttı.