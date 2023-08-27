15 yaşındaki kız, seyir halindeki ambulanstan atlayarak hayatını kaybetti

Kocaeli'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 15 yaşındaki kız çocuğu, hastaneye nakledilirken seyir halindeki ambulanstan kendini yola atarak can verdi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM yolu geçişinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 15 yaşındaki İlayda Turhan, hastaneye nakledilirken seyir halindeki ambulanstan atlayarak hayatını kaybetti.

KLİNİKTE TEDAVİ GÖRMESİ İÇİN İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜ

Olay, akşam saatlerinde TEM yolu Körfez ilçesi Hereke mevkindeki Hereke Koyu Viyadüğü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ailevi sorunları nedeniyle Sakarya'da yetiştirme yurdunda kalan ve psikolojik sorunlar yaşayan İlayda Turhan, bir klinikte tedavi görmesi amacıyla ambulans ile İstanbul'a götürüldü.

KENDİNİ YOLA ATTI

Kliniğin genç kızı kabul etmemesi üzerine Turhan, 54 AH 950 plakalı ambulans ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıktı. Ambulans Hereke Koyu Viyadüğü üzerinden geçtiği sırada bir anda sedyeden kalkan Turhan, seyir halindeki ambulansın arka kapısını açarak kendini yola attı.

HAYATINI KAYBETTİ

Genç kızın yanındaki yurt görevlisinin bağırması üzerine ambulans sürücüsü aracı durdururken, olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde, Turhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından Turhan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde 1 şerit trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Cenazenin yoldan kaldırılması ve incelemelerin ardından kapalı şerit trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yurt görevlisi ve 2 sağlık personeli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.