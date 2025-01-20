Ankara'da yaşayan Kore Gazisi Cafer Yeşilkaya hayatını kaybetti.

Ankara'nın Akyurt'un ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Cafer Yeşilkaya vefat etti. Cafer Yeşilkaya'nın cenaze namazı, Akyurt Merkez Cami'nde kılındıktan sonra ilçe mezarlığında toprağa verilecek. Sevenleri, dostları ve ilçe halkı, gaziyi son yolculuğuna uğurlamak için bir araya gelecek. - ANKARA