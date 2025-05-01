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Köprüde intihara kalkışan genci Röportaj Adam ikna etti

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İstanbul'da, sevgilisiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar etmek için köprüye çıkan bir genç, "Röportaj Adam" adıyla bilinen Mahsun Karaca tarafından ikna edildi.

İstanbul'da bir genç 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkarak intihara kalkıştı. Gencin başında toplanan vatandaşlar intihardan vazgeçirmek için ikna çabalarına girişti.

"RÖPORTAJ ADAM" DA İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Bu insanlarda biri de sosyal medyada "Röportaj Adam" olarak bilinen Mahsun Karaca'ydı. Yoldan arabayla geçen biri Karaca'yı gençle konuşurken görüntülerken "Mahsun abi, tut adamı" diye bağırdı.

TELEFONA "KÖPRÜDE İNTİHAR EDEN ADAM" DİYE KAYDETTİ

Sevindiren gelişmeyi Karaca sosyal medyadan bizzat duyurdu. Şahsı "Köprüde intihar eden adam" diyerek kaydettiği ekran görüntüsünü paylaşan Karaca, "İkna ettim. Kız arkisiyle sorun yaşamış. Yarın buluşuyoruz hep beraber." dedi.

Köprüde intihara kalkışan genci Röportaj Adam ikna etti

Köprüde intihara kalkışan genci Röportaj Adam ikna etti
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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