Köpeklere cinsel saldırıda bulunup öldüren doktora hapis cezası
Sahiplendiği köpeklere cinsel istismarda bulunup öldürdüğü iddiasıyla, "Müstehcenlik" ve "Birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme" suçlarından yargılanan sanık doktor Muhammet Mustafa Duman, 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara'da sahiplendiği köpeklere cinsel saldırıda bulunup öldüren sanık doktor Muhammet Mustafa Duman hakkında 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Sakın doktora:
- Müstehcenlikten 1 yıl 15 gün ve 750 adli para cezası,
- 5 yavru köpek için 2 yıl 8 ay 15 gün hapis (öldürme nedeniyle), aynı köpekler için cinsel istismardan 2 yıl 6 ay hapis ve 11.250 TL adli para cezası,
- 3 köpek için öldürme suçundan 2 yıl 6 ay, cinsel istismar için 1 yıl 13 ay hapis ve 9300 TL adli para cezası verildi.
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa