Köpeklere cinsel saldırıda bulunup öldüren doktora hapis cezası

Güncelleme:
Sahiplendiği köpeklere cinsel istismarda bulunup öldürdüğü iddiasıyla, "Müstehcenlik" ve "Birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme" suçlarından yargılanan sanık doktor Muhammet Mustafa Duman, 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'da sahiplendiği köpeklere cinsel saldırıda bulunup öldüren sanık doktor Muhammet Mustafa Duman hakkında 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Sakın doktora:

  • Müstehcenlikten 1 yıl 15 gün ve 750 adli para cezası,
  • 5 yavru köpek için 2 yıl 8 ay 15 gün hapis (öldürme nedeniyle), aynı köpekler için cinsel istismardan 2 yıl 6 ay hapis ve 11.250 TL adli para cezası,
  • 3 köpek için öldürme suçundan 2 yıl 6 ay, cinsel istismar için 1 yıl 13 ay hapis ve 9300 TL adli para cezası verildi.
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
