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Köpeğinin Peşinden Koşan İş İnsanı Arabanın Altında Kalmaktan Kurtuldu

Köpeğinin Peşinden Koşan İş İnsanı Arabanın Altında Kalmaktan Kurtuldu
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İstanbul Arnavutköy'de, evcil köpeği Fındık'ın kaçmasının ardından peşinden koşan iş insanı Yetiş Yıldız, caddeye atlayarak bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayda bacağına 20 dikiş atılan Yıldız, güvenlik kameraları tarafından kaydedilen anları anlattı.

İstanbul Arnavutköy'de, bir iş insanı iş yerinden kaçan köpeğinin peşinden koşarak caddeye atladı. Arabanın altında kalmaktan son anda kurtulan adamın bacağına 20 dikiş atılırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Arnavutköy'de hafta sonu evcil köpeği ve çocuklarıyla işyerinde vakit geçiren iş insanı, köpekleri Fındık'ın tasmasının bağlı olduğunu düşünerek işyerinin kapısını açtı. Kapının açılmasıyla köpek caddeye doğru koşmaya başladı. Köpeğine araba çarpması korkusuyla peşinden koşarak yakalamak isteyen iş insanı caddeye yuvarlandı. İş insanı Yetiş Yıldız'ın bacağına aldığı hasar nedeniyle 20 dikiş atılırken, cadde üzerinde ilerleyen bir aracın altında kalmaktan da son anda kurtuldu. O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken sahibinin elinden kaçmayı başaran Fındık isimli köpek yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Bulunan köpek, olayda yaralanan iş insanı tarafından taşınarak işyerine getirildi.

Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

Köpeğin sahibinden kaçıp caddeye koştuğu anlar ile sahibinin peşinden atladığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, kapının açılmasıyla Fındık isimli köpeğin kovmaya başladığı, iş insanı Yetiş Yıldız'ında köpeğin peşinden koştuğu ve cadde üzerine yuvarlandığı sonrasında köpekle birlikte işyerine geri geldiği görüldü.

"Yaralı şekilde 3 kilometre peşinden gittim ve onu kurtararak geldim"

Yaşadığı durumu anlatan iş insanı Yetiş Yıldız, "Pazar günü ben evimdeydim çocuğum sıkılmasın diye beraber yavrumuzu alarak işyerine ona yemek vermeye geldik ve oynamak istedik. Yemeğini yedirdim ofiste biraz eğlendikten sonra ben tasması kapalı sanıyordum kapıyı açar açmaz fırladı bende hemen peşinden fırladım. O anda ayağım burkuldu düştüm bacağıma 20 adet dikiş atıldı. Düşmeseydim orada beyaz araba var o bana vurabilirdi başka tarafta olabilirdim. Yaralı şekilde 3 kilometre peşinden gittim ve onu kurtararak geldim. Ciddi bir durum yok tedavimi gördüm biraz zor yürüyorum ama yine de iyiyim. O benim çocuğum gibi bir şey olsaydı yasa girerdik. Kızımda panik olarak peşimden koşmuş" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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