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Köpeğini Korurken Saldırıya Uğrayan Kadın Yaralandı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, köpeğini başıboş sokak köpeklerinden korumak için kendini siper eden kadın, çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, güvenlik kameralarına yansırken, mahalle sakinleri başıboş köpekler için çözüm çağrısında bulundu.

Köpeğini, başıboş köpeklerden korumak için kendini siper etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, köpeğini gezdirmek için evden çıkan kadın, başıboş ve sürü halinde dolaşan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeğini parçalamak için saldıran bir başıboş köpeğe karşı kendisini siper eden kadın, çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, Çerkezköy Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köpeğini dışarıda hava alması için çıkaran kadın, kapıdan dışarı adım attığı esnada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Evde baktığı köpeğin yara almaması için kendini siper eden kadın, olay esnasında sokaktan geçen bir motokuryenin müdahalesiyle kurtuldu.

Olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, mahalle sakinleri de sürü halinde dolaşan başıboş sokak köpeklerine çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vücudunun çeşitli yerlerinde ise yaralar oluştu.

Köpeğini Korurken Saldırıya Uğrayan Kadın Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN GÖKÇELİ - 3.Sayfa

Hayvan Hakları Yerel Haberler Çerkezköy Güvenlik Tekirdağ 3-sayfa Yaşam

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