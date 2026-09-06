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Köpeğe Çarpmamak İçin Direksiyon Kırdı: Otomobil Şarampole Uçtu, 1 Yaralı

Köpeğe Çarpmamak İçin Direksiyon Kırdı: Otomobil Şarampole Uçtu, 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, aniden yola çıkan bir köpeğe çarpmamak için direksiyonunu kıran otomobil şarampole devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde köpeğe çarpmamak için direksiyon çeviren otomobilin şarampole uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 44 AJB 151 plakalı otomobil, Ozan köyü içerisinde aniden karayoluna çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu çevirdi. Kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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