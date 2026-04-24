Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca takla attı: 2 yaralı

Nevşehir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada 2 kişi yaralanırken, kazaya neden olan köpeğin olay yerinden ayrılmaması dikkat çekti.

Kaza, 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 50 ACG 295 plakalı otomobilin sürücüsü Melih Ş., seyir halindeyken yol ortasında bekleyen köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Otomobil kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarpıp takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya neden olan köpeğin ise kaza sonrası dakikalarca olay yerinden ayrılmadığı görüldü.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

