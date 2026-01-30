Haberler

Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 yaralı

Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 yaralı
Güncelleme:
Sultanbeyli'de Konyaspor U-19 takımını taşıyan otobüs, bir kamyona çarptı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı ve otoyolda trafiğin akışı bir süre durdu.

Sultanbeyli'de Konyaspor U-19 takımını taşıyan otobüs, TEM Otoyolu'nda seyir halinde bir kamyona arkadan çarptı. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken, oto yolunun iki şeridi kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 15.10 sıralarında TEM Otoyolu Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan kulüp otobüsü Samandıra Kavşağı'nda kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Otobüs şoförü ve 2 futbolcunun yaralandığı kazada TEM Otoyolu'nda iki şerit trafiğe kapatıldı.

Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

