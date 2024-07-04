Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş'un acı haberi ailesine ulaştı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kurtarılamayarak şehit olan Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın acı haberi Konya'nın Ereğli ilçesindeki ailesine ulaştı.

Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın (33) şehit haberi Ereğli ilçesi Cahı Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Evin önünde sağlık ekipleri de hazır bekledi. Şehit Acar'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - KONYA