Konya'ya şehit ateşi düştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'ya şehit ateşi düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Konya'ya şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Harekat alanında teröristler tarafından döşenen EYP'nin patlaması sonucu Konyalı Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit düştü.

Pençe-Kilit Harekat alanında teröristler tarafından döşenen EYP'nin patlaması sonucu Konyalı Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit düştü.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristler tarafından döşenen EYP'nin patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit düştü. Acı haber, Konya'nın Ilgın ilçesi Esentepe Mahallesinde yaşayan şehidin ailesine ulaştı. Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

(İbrahim Yetkin/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title