Konya'da traktör yüklü tır, polis aracı ile çarpıştı: Bir polis şehit oldu

Konya'da seyir halinde olan polis aracı ile traktör yüklü tır kavşakta çarpıştı. Konya Valiliği, 1 polis memurun şehit olduğu, 2 polis memurunun yaralandığı trafik kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

1 POLİS ŞEHİT OLDU

Konya Valiliğinin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "25 Şubat 2025 günü Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerimizin devriye görevini ifa ettiği esnada Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi-Okyar Caddesi kavşağında seyir halinde bir tırın ekip otosuna arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazada ekip otosunda bulunan bir polis memurumuz malesef olay yerinde şehit olmuştur" denildi.

2 POLİSİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

2 polis memurunun da yaralandığının duyurulduğu açıklamada, Olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şehir Hastanesine kaldırılan polis memurlarımızın tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Elim kazada şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun" ifadeleri kullanıldı.