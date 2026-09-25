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Konya Sarayönü'nde 1 kilo 203 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

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Konya Sarayönü'nde 1 kilo 203 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
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Konya Sarayönü'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yurt dışından uyuşturucuyu kapsül halinde yutarak getiren 2 yabancı uyruklu şüpheli ile bunları satan 1 şüpheli yakalandı. Operasyonda 121 parça halinde 1 kilo 203 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Konya'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, yurt dışından yutarak vücutlarında uyuşturucu madde getiren yabancı uyruklu 2 şüpheli ile bunları satan 1 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sarayönü İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesinde bulunan bir ikamete yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 3 yabancı uyruklu şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerden 2'sinin yurt dışından Türkiye'ye geldiği ve uyuşturucu maddeleri kapsül halinde yutarak vücutlarında getirdikleri tespit edildi. İkamette ve şahısların valizlerinde yapılan aramalarda 121 parça halinde, streç filme sarılı toplam 1 kilo 203 gram Metamfetamin, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Çalışmalar neticesinde, şüpheli şahıslardan birinin uyuşturucu maddeleri farklı adreslere bırakarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı, diğer iki şüphelinin ise uyuşturucu maddeleri kapsül halinde yutarak ülkemize getirdikleri ve Sarayönü ilçesinde bulunan ikamette çıkardıkları tespit edildi. Şüpheli şahısların kontrol amacıyla sevk edildikleri sağlık kuruluşunda yapılan işlemler neticesinde, 2 şüphelinin midesinden 8 adet uyuşturucu madde kapsülü daha ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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