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Konya'nın Meram ilçesinde uyuşturucuyu 20 noktaya bırakan konumcu tutuklandı

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Konya'nın Meram ilçesinde uyuşturucuyu 20 noktaya bırakan konumcu tutuklandı Haber Videosunu İzle
Konya'nın Meram ilçesinde uyuşturucuyu 20 noktaya bırakan konumcu tutuklandı
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Konya'nın Meram ilçesinde 'konumcu' olarak tabir edilen bir şüpheli, uyuşturucu maddeleri 20 farklı noktaya bırakmasının ardından polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin üzerinde 21 gram metamfetamin ve 10 gram eroin ele geçirildi, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da uyuşturucu maddeleri farklı noktalara bırakıp alıcılara ulaştıran şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili bir şahsı takibe aldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde; uyuşturucu madde ticaretinde "Konumcu" olarak tabir edilen bir şahsın, uyuşturucu maddeleri alıcıların temin edebilmesi amacıyla 20 farklı noktaya bıraktığı tespit edildi. Ekiplerin titiz çalışmaları ve yürüttüğü sıkı takip sonucunda şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda 21 gram metamfetamin ve 10 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs, "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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