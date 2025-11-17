Haberler

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki ayrı yangın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açarken, park halindeki bir tır dorsesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Her iki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir ev çıkan yangında hasar görürken, park halindeki bir tır dorsesindeki yangın ise büyümeden söndürüldü.

Yangın, ilçenin Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, F.K.'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin bir odası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Evde yangın sırasında kimsenin olmadığı öğrenildi.

İlçede bulunan Ulus Mahallesi'nde ise park halindeki G.K.'ye ait tırın dorsesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Her iki yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama

Bir aile yok oldu! Türkiye'nin konuştuğu olayda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samet Akaydin'a İngiltere'den sürpriz talip

Samet Akaydin'a İngiltere'den sürpriz talip
Herkesin bozkurt işareti yaptığı düğüne damga vuran anne: Kızı müdahale etti

Annesinin yaptığı işareti gören kız hemen müdahale etti
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Bir kentten daha zehirlenme haberi! Hastanelik oldular

Bir kentten daha zehirlenme haberi! Hastanelik oldular
Samet Akaydin'a İngiltere'den sürpriz talip

Samet Akaydin'a İngiltere'den sürpriz talip
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Shakhtar Donetsk'ı çalıştıran Arda Turan en büyük hayalini açıkladı

''En büyük hayalim'' diyerek sıradaki hedefini duyurdu
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Trafikteki kavgayı ayırmak istedi, pişman oldu! O anlar kameralarda

İnsanlık yapmak istedi, pişman oldu
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü olayla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

Zehirlenme faciasına ilişkin Erdoğan'dan ilk açıklama
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek

İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.