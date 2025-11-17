Konya'nın Karapınar ilçesinde iki ayrı yangın

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir ev çıkan yangında hasar görürken, park halindeki bir tır dorsesindeki yangın ise büyümeden söndürüldü.

Yangın, ilçenin Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, F.K.'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin bir odası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Evde yangın sırasında kimsenin olmadığı öğrenildi.

İlçede bulunan Ulus Mahallesi'nde ise park halindeki G.K.'ye ait tırın dorsesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Her iki yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA